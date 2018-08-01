Фасады обновят в двух корпусах ПсковГУ

16:14, 01 августа 2018, ПАИ

В Пскове у двух корпусов Псковского государственного университета планируется отремонтировать фасады. Соответствующие заказы на ремонт фасадов размещены на сайте госзакупок.

В частности, новый фасад появится у дома №1 по улице Красноармейской, где расположен факультет образовательных технологий и дизайна ПсковГУ. Еще один корпус отремонтируют на улице Советской.

В рамках работ планируется отреставрировать кирпичную кладку, заменить водосточные трубы, отреставрировать штукатурную отделку фасадов, а также покрасить стены,

На проведение ремонтных работ из средств субсидий федерального бюджета выделяется 3 млн. Аукционы будут проведены 13 августа, работы должны быть завершены до 1 октября.