Барсетку с деньгами украл из машины судимый пскович

15:27, 01 августа 2018, ПАИ

31 июля в Пскове на улице Подвишенской судимый гражданин украл из машины УАЗ барсетку с деньгами и банковскими картами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, позже злоумышленник снял с карты около полутора тысяч рублей.

Вскоре преступника задержали. Выяснилось, что водитель ненадолго отлучился, а машину не закрыл. Этим и воспользовался подозреваемый - не работающий, ранее неоднократно судимый 23-летний пскович.

В ходе обыска стражи порядка изъяли часть похищенного. Возбуждено уголовное дело.