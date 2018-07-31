Бесплатное эфирное время и печатные площади распределил между зарегистрированными кандидатами псковский облизбирком

15:12, 01 августа 2018, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области сегодня, 1 августа, провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей между зарегистрированными кандидатами на должность губернатора Псковской области и на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 12. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Бесплатное эфирное время предоставляется на государственных телеканалах «Россия» (Россия-1), Российском информационном канале «Россия-24», радиоканале «Радио России», радиоканале «Маяк» и с распространением на территории Псковской области радиоканалах государственного предприятия Псковской области «Медиа-холдинг Псковской области» - «Бонус радио» и «Седьмое небо». Кроме того, бесплатная печатная площадь предоставляется 28-ю периодическими печатными изданиями.

Перед жеребьевкой заместитель председателя регионального избиркома Иван Патлач напомнил, что правом на получение бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания, бесплатной печатной площади для агитационных материалов в региональных периодических печатных изданиях зарегистрированные кандидаты обладают на равных условиях.

Бесплатное эфирное время распределяется между всеми зарегистрированными кандидатами следующим образом: не менее одной второй общего объема распределяется между всеми зарегистрированными кандидатами для проведения совместных дискуссий, круглых столов, иных совместных агитационных мероприятий, а оставшаяся половина - в равных долях между зарегистрированными кандидатами для размещения предвыборных агитационных материалов.

В совместных агитационных мероприятиях, проводимых на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты могут участвовать только лично.

Выделенный редакцией регионального государственного периодического печатного издания объем печатной продукции делится в равных долях между всеми избирательными кампаниями, в ходе которых редакция должна предоставить бесплатную печатную площадь.

Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам, должен составлять не менее 10% от общего объема в пределах периода, который начинается за 28 дней до дня голосования.

Бесплатное эфирное время предоставляется по рабочим дням в период, который начинается 13 августа и заканчивается в 00:00 часов 8 сентября 2018 года.

Иван Патлач также разъяснил присутствующим порядок жеребьевки.

Зарегистрированные кандидаты участвовали в жеребьевке в хронологическом порядке их регистрации. В случае отсутствия самого кандидата, за него в его интересах в жеребьевке принимал участие его представитель или член Избиркома с правом решающего голоса.

График распределения эфирного времени, определенного в результате жеребьевки не позднее 4 августа публикуется в газете «Псковская правда» и на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, что на участие в выборах на должность губернатора зарегистрирован Михаил Ведерников («Единая Россия»), временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области, Сергей Кулаков («Партия пенсионеров России»), индивидуальный предприниматель, Антон Минаков (ЛДПР), депутат Псковского областного Собрания депутатов, Аркадий Мурылев (КПРФ), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, Игорь Романов («Партия роста»), директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит – Псков».

В дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 примут участие пять кандидатов: Артур Гайдук («Яблоко»), врач скорой медицинской помощи, депутат Псковской городской Думы, Юрий Герасев (ЛДПР), директор по строительству и перспективному развитию ООО «Монтажник наружных систем», Роман Иванов (КПРФ), директор ООО «Изборский парк», Елена Николаева («Партия роста»), домохозяйка, Ирина Толмачева («Единая Россия»), генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест».

Добавим, выборы состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Всего в регионе пройдет 26 избирательных кампаний.