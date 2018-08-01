Четыре района Псковской области посетят специалисты мобильной службы Пенсионного фонда в августе

15:13, 01 августа 2018, ПАИ

В августе специалисты мобильной клиентской службы Пенсионного фонда России проведут консультации для жителей Псковского, Невельского, Пыталовского и Печорского районов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения ПФР по Псковской области, специалисты районных Управлений и Отделов фонда объедут пять волостей, где проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров.

График выезда передвижной

клиентской службы в августе 2018 года

Наименование управления (отдела) ПФР области Август Населенный пункт Управление ПФР в Пскове и Псковском районе 08.08.2018 22.08.2018 Тямшанская волость Карамышевская волость - Управление ПФР в Невельском районе (межрайонное) 06.08.2018 Усть-Долыссы 54 км Клиентская служба в Пыталовском районе 15.08.2018 Носовская волость: Деревня Линово 64 км Клиентская служба в Печорском районе 23.08.2018 Паниковская волость

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал, а пункт назначения определяется на основании заявок районных органов ПФР.

Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Добавим, что выездные приемы не единственный способ жителей отдаленных районов получить вовремя пенсионную услугу. Пользователи Интернета могут адресовать свой вопрос на сайт Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

Через Портал электронных услуг ПФР es.pfrf.ru жители региона могут узнать, например, об уже сформированных пенсионных правах, подать заявление о назначении пенсии или изменении способа ее доставки. Для входа на Портал гражданам необходимо использовать свою учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Следить за изменениями в пенсионном законодательстве, а также новостями Отделения ПФР по Псковской области можно через соцсети (Фэйсбук, Твиттер, ВКонтакте).