20 млн рублей предусмотрены на ремонт больницы в Дедовичах

15:25, 01 августа 2018, ПАИ

20 миллионов рублей предусмотрены на капитальный ремонт двух этажей Дедовичской районной больницы. Об этом сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников во время посещения медицинского учреждения 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы постараемся до конца года сделать, но не будем спешить, поскольку нужно качественно сделать», - сказал глава региона.

Он осмотрел больницу и констатировал, что она действительно находится в плохом состоянии. Михаил Ведерников добавил, что поступало большое количество обращений по поводу состояния больницы в Дедовичах как в письменном виде, так и на сайт главы региона.