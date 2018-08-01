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Общество

20 млн рублей предусмотрены на ремонт больницы в Дедовичах

20 миллионов рублей предусмотрены на капитальный ремонт двух этажей Дедовичской районной больницы. Об этом сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников во время посещения медицинского учреждения 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы постараемся до конца года сделать, но не будем спешить, поскольку нужно качественно сделать», - сказал глава региона.

Он осмотрел больницу и констатировал, что она действительно находится в плохом состоянии. Михаил Ведерников добавил, что поступало большое количество обращений по поводу состояния больницы в Дедовичах как в письменном виде, так и на сайт главы региона.

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