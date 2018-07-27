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Экономика

90% пиломатериалов с дедовичского завода «Судома» отправляются на экспорт

90% пиломатериалов с расположенного в Дедовичском районе завода по деревообработке «Судома» отправляются на экспорт: Голландию, Бельгию, Турцию, Иран, Литву и Эстонию. Об этом сегодня, 1 августа, в ходе экскурсии по предприятию рассказали представители завода врио губернатора области Михаилу Ведерникову, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Главе региона также сообщили, что в настоящее время ведутся переговоры о поставках с Китаем.

На предприятии перерабатывают древесину ели, сосны и березы. Михаил Ведерников поинтересовался, каков процент брака. «Не больше 1-1,5%», - заверили его представители «Судомы».

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