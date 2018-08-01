Около 50 млн рублей потратят на капитальный ремонт Псковской областной библиотеки

17:25, 01 августа 2018, ПАИ

Около 50 миллионов рублей выделены на капитальный ремонт здания Псковской областной универсальной научной библиотеки. Соответствующий заказ на проведение работ размещен на сайте госзакупок.

В здании будет полностью заменены водопроводные и канализационные и водосточные трубы, отремонтированы все стены и кровля. Кроме того, будет заменена входная лестница. Внутри здания также планируется провести соответствующие отделочные работы, заменить полностью полы и установить новую систему пожаротушения, а также новые двери, в том числе и противопожарные. Во всех помещениях заменят электропроводку, оборудуют их новыми светильниками и новой системой вентиляции.

Кроме этого, в здании библиотеки старые оконные витражи заменят на новые герметичные стеклопакеты. А на входе на крыльце появится новый козырек. Библиотека станет еще доступнее для маломобильных граждан: на входе установят дополнительные поручни, а в помещениях – доводчики к дверям универсальных кабин.

На проведение соответствующих ремонтных работ из средств субсидий федерального бюджета, а также из бюджета Псковской области выделяется 49 млн 516 тысяч 805 рублей.

Аукцион будет проведен 20 августа.