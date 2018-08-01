0
19:37
По поручению Михаила Ведерникова составлен график расчетов с сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»
18:10
Более 22 млн рублей выделены на закупку приборов, аппаратуры и демонстрационных устройств для новой школы в Дно
17:59
Движение транспорта будет ограничено в Пскове 2 августа
17:56
Дегустацию здоровой еды и напитков организует компания Olimpfood на Медовом фестивале
17:50
Праздничные мероприятия пройдут в Пскове в День ВДВ
17:17
Узнать об акциях торговой сети «Соловьи» смогут гости Медового фестиваля в Пскове
17:14
Tele2 увеличила количество активных пользователей интернета на 31%
Еще новости
Общество

Около 50 млн рублей потратят на капитальный ремонт Псковской областной библиотеки

Около 50 миллионов рублей выделены на капитальный ремонт здания Псковской областной универсальной научной библиотеки. Соответствующий заказ на проведение работ  размещен на сайте госзакупок.

В здании будет полностью заменены водопроводные и канализационные и водосточные трубы, отремонтированы все стены и кровля. Кроме того, будет заменена входная лестница. Внутри здания также планируется провести соответствующие отделочные работы, заменить полностью полы и установить новую систему пожаротушения, а также новые двери, в том числе и противопожарные. Во всех помещениях заменят электропроводку, оборудуют их новыми светильниками и новой системой вентиляции.

Кроме этого, в здании библиотеки старые оконные витражи заменят на новые герметичные стеклопакеты. А на входе на крыльце появится новый козырек. Библиотека станет еще доступнее для маломобильных граждан: на входе установят дополнительные поручни, а в помещениях – доводчики к дверям универсальных кабин.

На проведение соответствующих ремонтных работ из средств субсидий федерального бюджета, а также из бюджета Псковской области выделяется 49 млн 516 тысяч 805 рублей.

Аукцион будет проведен 20 августа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

По поручению Михаила Ведерникова составлен график расчетов с сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»
01 августа 2018
По поручению Михаила Ведерникова составлен график расчетов с сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»
Более 22 млн рублей выделены на закупку приборов, аппаратуры и демонстрационных устройств для новой школы в Дно
01 августа 2018
Более 22 млн рублей выделены на закупку приборов, аппаратуры и демонстрационных устройств для новой школы в Дно
Движение транспорта будет ограничено в Пскове 2 августа
01 августа 2018
Движение транспорта будет ограничено в Пскове 2 августа
Дегустацию здоровой еды и напитков организует компания Olimpfood на Медовом фестивале
01 августа 2018
Дегустацию здоровой еды и напитков организует компания Olimpfood на Медовом фестивале
Праздничные мероприятия пройдут в Пскове в День ВДВ
01 августа 2018
Праздничные мероприятия пройдут в Пскове в День ВДВ
Узнать об акциях торговой сети «Соловьи» смогут гости Медового фестиваля в Пскове
01 августа 2018
Узнать об акциях торговой сети «Соловьи» смогут гости Медового фестиваля в Пскове
Tele2 увеличила количество активных пользователей интернета на 31%
01 августа 2018
Tele2 увеличила количество активных пользователей интернета на 31%
Спрос на путевки в зарубежные детские лагеря у россиян снизился на 12%
01 августа 2018
Спрос на путевки в зарубежные детские лагеря у россиян снизился на 12%

Идет загрузка...