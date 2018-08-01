Около 50 млн рублей потратят на капитальный ремонт Псковской областной библиотеки
Около 50 миллионов рублей выделены на капитальный ремонт здания Псковской областной универсальной научной библиотеки. Соответствующий заказ на проведение работ размещен на сайте госзакупок.
В здании будет полностью заменены водопроводные и канализационные и водосточные трубы, отремонтированы все стены и кровля. Кроме того, будет заменена входная лестница. Внутри здания также планируется провести соответствующие отделочные работы, заменить полностью полы и установить новую систему пожаротушения, а также новые двери, в том числе и противопожарные. Во всех помещениях заменят электропроводку, оборудуют их новыми светильниками и новой системой вентиляции.
Кроме этого, в здании библиотеки старые оконные витражи заменят на новые герметичные стеклопакеты. А на входе на крыльце появится новый козырек. Библиотека станет еще доступнее для маломобильных граждан: на входе установят дополнительные поручни, а в помещениях – доводчики к дверям универсальных кабин.
На проведение соответствующих ремонтных работ из средств субсидий федерального бюджета, а также из бюджета Псковской области выделяется 49 млн 516 тысяч 805 рублей.
Аукцион будет проведен 20 августа.