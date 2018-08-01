Иван Цецерский поздравил директора Псковских теплосетей с юбилеем трудовой деятельности

15:52, 01 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 1 августа, глава города Иван Цецерский поздравил директора муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Александра Коростелева с 40-летним стажем работы в этой организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский подчеркнул самоотдачу и профессионализм в работе Александра Коростелева, которые он проявляет независимо от занимаемой должности, и пожелал в непростое для тепловых сетей время выдержки, здоровья и взаимопонимая сотрудников.

Присоединились к поздравлениям заместитель главы администрации города Елена Жгут и работники предприятия.

Численность сотрудников городских теплосетей составляет 1059 человек. Александр Коростелев возглавляет МП города Пскова «Псковские тепловые сети» с 22 декабря 2009 года. С того времени был выполнен большой объем работ по техническому перевооружению котельных предприятия и восстановлению вновь принятых котельных.