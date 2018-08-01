Помочь с лечением сына попросил пскович Ивана Цецерского

17:45, 01 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 1 августа, глава города Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам заявителя, мальчику рекомендована срочная операция в связи с пороком сердца. Помимо этого, ребенок страдает синдромом Дауна. По словам отца, документы на оперативное вмешательство были направлены в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова, но в связи с большой очередью больных, операцию предложили сделать в клинической больнице № 122 имени Л. Г. Соколова. Мужчина пояснил, что относительно данного лечебного заведения имеются негативные отзывы, и он опасается направлять туда на лечение своего ребенка.

Глава Пскова заверил псковича, что обратится в областной комитет здравоохранения и фармации для получения более подробной информации.

Кроме того, к Ивану Цецерскому обратилась псковичка с просьбой помочь ей приватизировать квартиру, в которой она проживает. Женщина пояснила, что жилье принадлежит колхозу «Передовик», и для того, чтобы получить право собственности на жилплощадь, необходимо проработать в данной организации не менее 25 лет без отрыва от производства.

Женщина также рассказала, что из-за полученной травмы она в 2004 году получила инвалидность, и работу в колхозе вынуждена была прекратить. Общий стаж работы на предприятии составил 8 лет.

По ее словам, суд по данному вопросу состоится 9 августа 2018 года. Глава города предложил направить для участия в слушаниях специалиста юридического отдела, чтобы детально разобраться в ситуации и оказать помощь, согласно закону.