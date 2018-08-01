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Общество

20 тонн сывороточно-жирового сухого концентрата не пропустили через границу в Невельском районе

В деревне Лобок Невельского района на границе с Белоруссией специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 20 тонн сывороточно-жирового сухого концентрата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Массовая доля жира в концентрате составила 50%, произведен он был белорусским предприятием ООО «Праймилк».

С 6 июня Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации из Белоруссии сывороточного концентрата и молочного белка.

В связи с нарушением ветеринарного законодательства перемещение товара по Таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, был оформлен акт о возврате груза.

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