20 тонн сывороточно-жирового сухого концентрата не пропустили через границу в Невельском районе

17:36, 01 августа 2018, ПАИ

В деревне Лобок Невельского района на границе с Белоруссией специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 20 тонн сывороточно-жирового сухого концентрата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Массовая доля жира в концентрате составила 50%, произведен он был белорусским предприятием ООО «Праймилк».

С 6 июня Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации из Белоруссии сывороточного концентрата и молочного белка.

В связи с нарушением ветеринарного законодательства перемещение товара по Таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, был оформлен акт о возврате груза.