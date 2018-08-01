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Общество

«Аллею партизанской славы» предложил заложить в Дедовичах Михаил Ведерников

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе своей рабочей поездки в Дедовичский район сегодня, 1 августа, побывал в лесопитомнике деревообрабатывающего предприятия «Судома», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Главе региона рассказали, что в лесопитомнике работают 178 человек. Они, в том числе, пропалывают вручную посадки в теплицах, поскольку, как пояснили на предприятии, «химикаты не дают такого эффекта, как ручной труд».

Михаилу Ведерникову подарили 12 маленьких елочек: «Думаем, вы найдете место для них», - отметили представители лесопитомника. «У нас сегодня было очень хорошее мероприятие - вручение грамоты о присвоении Дедовичскому району звания «Край партизанской славы». Я думаю, мы эти 12 елочек посадим, и начнем формировать «Аллею партизанской славы», - ответил врио губернатора.

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