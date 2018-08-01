Кражи кабеля раскрыли полицейские в Новосокольническом и Опочецком районах

16:22, 01 августа 2018, ПАИ

Две кражи кабеля раскрыли полицейские. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, одно из преступлений было совершено в Новосокольническом районе в ночь на 28 июля. Там в помещении мастерских на территории сельхозорганизации в деревне Захарино вор перепилил дужку навесного замка и похитил 40 метров медного кабеля от сварочного аппарата. Причиненный ущерб составил восемь тысяч рублей. В совершении преступления подозревается 59-летний безработный житель города Новосокольники, 1959 года рождения. Возбуждено уголовное дело, часть похищенного изъята.

100 метров электрического кабеля были похищены в Опочецком районе с неохраняемой территории пилорамы в деревне Петровское в период с 27 по 29 июля. Подозревается в краже 24-летний безработный местный житель. Возбуждено уголовное дело, кабель изъят.

Кроме того, полицейские раскрыли кражу аккумулятора из гаража у доме в деревне Бор в Усвятском районе, которая произошла днем 15 июля. Преступником оказался 33-летний житель деревни Удвяты Усвятского района. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.