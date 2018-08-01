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Общество

Кражи кабеля раскрыли полицейские в Новосокольническом и Опочецком районах

Две кражи кабеля раскрыли полицейские.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, одно из преступлений было совершено  в Новосокольническом  районе  в  ночь  на  28 июля. Там в  помещении мастерских на  территории  сельхозорганизации  в деревне  Захарино вор перепилил дужку  навесного  замка  и похитил 40 метров медного кабеля от сварочного аппарата. Причиненный ущерб составил  восемь тысяч  рублей. В совершении преступления подозревается 59-летний безработный  житель  города Новосокольники,  1959  года рождения. Возбуждено уголовное дело, часть похищенного изъята.

100 метров электрического кабеля были похищены в Опочецком  районе  с неохраняемой территории пилорамы  в  деревне  Петровское   в период  с  27 по 29 июля. Подозревается в краже 24-летний  безработный  местный житель. Возбуждено уголовное дело, кабель изъят.

Кроме того, полицейские раскрыли кражу аккумулятора из гаража у доме в деревне  Бор в Усвятском  районе, которая произошла днем  15 июля. Преступником оказался 33-летний  житель деревни  Удвяты Усвятского района. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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