Транспортная полиция призывает псковичей быть осторожнее на объектах железнодорожного транспорта в связи с запуском скоростного поезда «Ласточка»

16:40, 01 августа 2018, ПАИ

Инспектора отдела по делам несовершеннолетних Псковского линейного отдела регионального УМВД обращаются к псковичам с просьбой усилить контроль за своими детьми и не допускать бесконтрольного нахождения подростков на объектах железнодорожного транспорта во избежание травмирования детей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, поводом для обращения стал запуск с 4 августа по участку обслуживания Псковского линейного отдела нового высокоскоростного поезда «Ласточка» сообщением «Санкт-Петербург - Псков» и обратно.

«Предварительная возможная скорость данного пассажирского поезда на указанном участке составляет 120 км/час, хотя технически поезд может развивать и более высокую скорость, до 160 км/час», - подчеркнули в транспортной полиции.

«Будьте внимательны и осторожны. Остановить мгновенно поезд перед препятствием невозможно», - говорится в обращении.