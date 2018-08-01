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Общество

Транспортная полиция призывает псковичей быть осторожнее на объектах железнодорожного транспорта в связи с запуском скоростного поезда «Ласточка»

Инспектора отдела по делам несовершеннолетних Псковского линейного отдела регионального УМВД обращаются к  псковичам с просьбой усилить контроль за своими детьми и не допускать бесконтрольного нахождения подростков на объектах железнодорожного транспорта во избежание травмирования детей.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, поводом для обращения стал запуск с 4 августа по участку обслуживания Псковского линейного отдела нового высокоскоростного поезда «Ласточка» сообщением «Санкт-Петербург - Псков» и обратно.

«Предварительная  возможная скорость данного пассажирского поезда  на  указанном участке составляет  120 км/час, хотя технически поезд может развивать  и более высокую скорость, до 160 км/час», - подчеркнули в транспортной полиции.   

«Будьте внимательны и осторожны. Остановить мгновенно поезд перед препятствием невозможно», - говорится в обращении.

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