Перспективы сохранения и развития Псковской ГРЭС обсудил Михаил Ведерников с сотрудниками станции

16:54, 01 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 1 августа, в рамках рабочей поездки в Дедовичский район врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обсудил перспективы сохранения и развития Псковской ГРЭС с сотрудниками станции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В разговоре также приняли участие представители собственника электростанции-компании ОГК-2 и бывший директор предприятия, почетный гражданин Дедовичей Алексей Мешков.

Перед началом обсуждения Михаил Ведерников отметил, что ранее неоднократно встречался с Алексеем Мешковым, который много рассказывал о станции и беспокоится за судьбу «своего детища», а сегодня смог увидеть ГРЭС собственными глазами и познакомиться с ситуацией на предприятии. Кроме того, областные власти и он лично со своей стороны проводили рабочие совещания с руководством ОГК-2 по вопросу дальнейшей работы объекта.

Врио губернатора рассказал сотрудникам, что до 2021 года станция будет работать в текущем режиме. Сейчас идет поиск вариантов ее функционирования в дальнейшем.

Негативный вариант развития событий — закрытие ГРЭС — руководство Псковской области абсолютно не приемлет и даже не рассматривает, поскольку станция обеспечивает теплом большую часть поселка и социально значимые объекты: детские сады, школу, больницу, жилые дома. «Первично для нас, в любом случае, — это сохранение Псковской ГРЭС. Но нужно понимать, что мир развивается, и сегодня мы должны искать другие пути работы станции, отвечающие современным реалиям», — отметил Михаил Ведерников.

Вторым вариантом является вывод работы объекта в изолированный режим и создание на его базе своеобразной территории особого социально-экономического развития. В данном случае власти намерены привлечь на площадку инвесторов, которые будут потреблять значительную часть генерируемой энергии для своей работы, таким образом, сохраняя профиль предприятия и теплоснабжение поселка. При этом резиденты смогут пользоваться различными преференциями и федеральными налоговыми льготами, как в ОЭЗ «Моглино».

Также на сегодняшний день есть два инвестора, которые готовы создать на базе ГРЭС совершенно новые производства, но для того необходимо провести перераспределение лимитов по газу.

«Второй вариант, на наш взгляд, более приемлемый, — отметил Михаил Ведерников. — Но сегодня я хотел бы услышать и ваше мнение на этот счет. В конечном итоге мы должны вместе принять такое решение, которое обеспечит работу станции на долгие годы вперед и сделает из Псковской ГРЭС точку экономического роста, тем более что у площадки есть хорошие перспективы для развития».

В рамках общения стороны обсудили возможные варианты сохранения и дальнейшие шаги развития Псковской ГРЭС. В итоге руководитель региона заверил работников и жителей района, что будут приняты все возможные меры, которые позволят станции работать и после 2021 года.

Напомним, Псковская (Дедовичская) ГРЭС — это районная электростанция, входящая с 2006 года в состав ОГК-2. Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100%-ное дочернее общество ОАО «Газпром»). В состав станции входят два энергоблока общей мощностью 430 МВт. Для работы станции используется природный газ, который поступает на станцию по ответвлению от экспортного трубопровода.