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Общество

Дегустацию здоровой еды и напитков организует компания Olimpfood на Медовом фестивале

Гости Медового фестиваля, который состоится в Пскове 18 августа, смогут попробовать здоровую еду и напитки от компании Olimpfood. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы праздника.

На территории фестиваля будет расположена специальная палатка Olimpfood, где все желающие смогут продегустировать блюда.

Компания Olimpfood занимается доставкой рационов питания на целый день, рассчитанных по килокалориям и белкам, жирам и углеводам. Кроме того, у Olimpfood есть специальные программы похудения и набора веса.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

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