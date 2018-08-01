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Общество

Узнать об акциях торговой сети «Соловьи» смогут гости Медового фестиваля в Пскове

В Пскове на Медовом фестивале гости смогут узнать об акциях торговой сети «Соловьи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

На фестивале волонтеры компании расскажут гостям о продукции торговой сети, действующих скидках и акциях, а также ответят на вопросы.

«Соловьи» - торговая марка компании «ПсковАгроИнвест», занимающаяся производством и продажей колбасы, мясных деликатесов, продукции переработки и охлажденного мяса.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

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