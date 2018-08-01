Спрос на путевки в зарубежные детские лагеря у россиян снизился на 12%

17:10, 01 августа 2018, ПАИ

В период с 1 января по 25 июля 2018 года спрос на зарубежные лагеря снизился на 12% по сравнению с тем же периодом 2017 года, сообщает портал RATA-news. В 2018 году на 11% увеличилось количество продаж горящих путевок, при этом показатели раннего бронирования – за два месяца и более – упали на 20%.

Чаще всего для детского зарубежного отдыха россияне выбирают курорты Болгарии, Турции и Финляндии. Отмечается, что из тройки лидеров 2017 года выпала Греция.

Большую роль при выборе зарубежного лагеря играет ценовой фактор, длительность смены и условия проживания. В среднем стоимость путевки в зарубежные лагеря в этом году выросла на 14%.

Добавим, что для того, чтобы организовать полноценный отдых для детей, вовсе не обязательно нужны виза и загранпаспорт. В Псковской области также есть немало вариантов для полноценного, разнообразного и насыщенного детского отдыха. Ознакомиться с наиболее интересными из них можно в материале Псковского агентства информации «Навигатор по детскому отдыху: Счастливое лето в Псковской области».