Движение транспорта будет ограничено в Пскове 2 августа

17:59, 01 августа 2018, ПАИ

2 августа с 9:30 до 10:45 в Пскове в связи с проведением в городе мероприятий, посвященных 88-летней годовщине со дня образования Воздушно- десантных войск РФ, будет временно прекращено движение автотранспорта по площади Героев-десантников, улице Кузнецкой от площади Героев-десантников до площади Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автовладельцам предлагается объезд по улице 128-й Стрелковой дивизии.

Движение автобусов маршрутов № 2, № 2-а, № 2-т, № 6, и № 16 в указанный период будет также осуществляться по улице 128-й Стрелковой дивизии в прямом и обратном направлениях.

В этот же день с 10:00 до 15:00 будет временно прекращено движение для всех видов транспорта по улице Кузнецкой от площади Победы до Октябрьского проспекта, улице Спортивной. Как вариант объезда предлагается улица Гражданская.

На период прохождения воинских колонн по улице Мирной и улице Юбилейной на участке от улицы Мирной до площади Героев-десантников будет временно приостановлено движение транспортных средств.