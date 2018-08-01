Праздничные мероприятия пройдут в Пскове в День ВДВ

17:50, 01 августа 2018, ПАИ

2 августа в Пскове пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню Воздушно-десантных войск России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 9:00 у храма святого благоверного князя Александра Невского состоится торжественный молебен. Затем в 10.00 - митинг и возложение гирлянд воинской славы к памятному знаку на площади Героев-десантников. После чего начнётся праздничное шествие личного состава и ветеранов 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии в Дом офицеров, где в 12:00 состоится праздничный концерт.

Добавим, в связи с проведением праздничных мероприятий с 9:30 до 10:45 будет временно прекращено движение автотранспорта по площади Героев-десантников и улице Кузнецкой от площади Героев - десантников до площади Победы.

На стадионе «Машиностроитель» в этом году никакие мероприятия в связи с празднованием Дня ВДВ проводиться не будут.