0
19:37
По поручению Михаила Ведерникова составлен график расчетов с сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»
18:10
Более 22 млн рублей выделены на закупку приборов, аппаратуры и демонстрационных устройств для новой школы в Дно
17:59
Движение транспорта будет ограничено в Пскове 2 августа
17:56
Дегустацию здоровой еды и напитков организует компания Olimpfood на Медовом фестивале
17:50
Праздничные мероприятия пройдут в Пскове в День ВДВ
17:17
Узнать об акциях торговой сети «Соловьи» смогут гости Медового фестиваля в Пскове
17:14
Tele2 увеличила количество активных пользователей интернета на 31%
Еще новости
Общество

Праздничные мероприятия пройдут в Пскове в День ВДВ

2 августа в Пскове пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню Воздушно-десантных войск России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В 9:00 у храма святого благоверного князя Александра Невского состоится торжественный молебен. Затем в 10.00 - митинг и возложение гирлянд воинской славы к памятному знаку на площади Героев-десантников. После чего начнётся праздничное шествие личного состава и ветеранов 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии в Дом офицеров, где в 12:00 состоится праздничный концерт.

Добавим, в связи с проведением праздничных мероприятий с 9:30 до 10:45 будет временно прекращено движение автотранспорта по площади Героев-десантников и улице Кузнецкой от площади Героев - десантников до площади Победы.

На стадионе «Машиностроитель» в этом году никакие мероприятия в связи с празднованием Дня ВДВ проводиться не будут.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

По поручению Михаила Ведерникова составлен график расчетов с сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»
01 августа 2018
По поручению Михаила Ведерникова составлен график расчетов с сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»
Более 22 млн рублей выделены на закупку приборов, аппаратуры и демонстрационных устройств для новой школы в Дно
01 августа 2018
Более 22 млн рублей выделены на закупку приборов, аппаратуры и демонстрационных устройств для новой школы в Дно
Движение транспорта будет ограничено в Пскове 2 августа
01 августа 2018
Движение транспорта будет ограничено в Пскове 2 августа
Дегустацию здоровой еды и напитков организует компания Olimpfood на Медовом фестивале
01 августа 2018
Дегустацию здоровой еды и напитков организует компания Olimpfood на Медовом фестивале
Праздничные мероприятия пройдут в Пскове в День ВДВ
01 августа 2018
Праздничные мероприятия пройдут в Пскове в День ВДВ
Узнать об акциях торговой сети «Соловьи» смогут гости Медового фестиваля в Пскове
01 августа 2018
Узнать об акциях торговой сети «Соловьи» смогут гости Медового фестиваля в Пскове
Tele2 увеличила количество активных пользователей интернета на 31%
01 августа 2018
Tele2 увеличила количество активных пользователей интернета на 31%
Спрос на путевки в зарубежные детские лагеря у россиян снизился на 12%
01 августа 2018
Спрос на путевки в зарубежные детские лагеря у россиян снизился на 12%

Идет загрузка...