16 лет тюрьмы получил пскович за изнасилование несовершеннолетней

17:40, 01 августа 2018, ПАИ

В Пскове местный житель получил 16 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

В конце 2016 года 30-летний злоумышленник, через фейковый женский профиль в социальной сети познакомился с малолетней девочкой и предложил ей встретиться в городском парке. Когда она пришла на встречу, мужчина затащил ее в подвал ближайшего дома и изнасиловал, снимая все на камеру телефона.

На протяжении 2017 года он, угрожая распространением видео, неоднократно насиловал девочку, а затем вымогал у неё деньги. О случившемся девочка рассказала членам семьи только в июне 2017 года, когда злоумышленник стал преследовать не только потерпевшую, но и ее сестру, угрожая распространением видеозаписи.

Благодаря родственникам девочек, которые самостоятельно проследили за мужчиной и передали эту информацию в правоохранительные органы, насильника задержали сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии.

Мужчина обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 131 (изнасилование), части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 132, пункту «б» части 4 статьи 132 (двух эпизодов покушений и четырёх оконченных фактов насильственных действий сексуального характера), пункту «в» части 2 статьи 242.2 (изготовлении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних), части 1 статьи 163 (вымогательство) и части 1 статьи 133 УК РФ (принуждение к действиям сексуального характера).

Приговором суда виновному назначено название в виде 16 лет лишения свободы.