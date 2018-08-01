На два года и шесть месяцев отправился в тюрьму пскович за хранение амфетаминов

17:52, 01 августа 2018, ПАИ

В Пскове местного жителя приговорили к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы за незаконное хранение наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Мужчина приобрел и хранил у себя производное вещество метилэфедрона (массой 2,18 грамма), которое было изъято сотрудниками транспортной полиции при личном досмотре. Он обвиняется по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта).