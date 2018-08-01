Девять 85-летних псковичей встретились под знаком Красного Креста

22:23, 01 августа 2018, ПАИ

Президентский гранд в очередной раз предоставил возможность 85-летнему псковичу собрать на Званый обед своих друзей в одном из городских кафе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского Красного Креста, эта одна из форм досуговой деятельности регионального проекта «Центр помощи и досуга для пожилых людей-детей войны, в частности жертв фашизма». С декабря 2017 года было проведено пять юбилейных Званых обедов мероприятий.

«Первый – немного осторожный, но величаво-торжественный был организован для Евдокии Георгиевны Борисовой. Второй позволил участникам юбилейного праздника вместе с Любовью Михайловной Федоровой стать великими путешественниками, и совершить путешествие на машине времени. Гости третьего Званого обеда стали не только настоящими биографами Варвары Акимовны Николайко, но и самыми лучшими танцорами и исполнителями песен. Четвертое торжественное мероприятие украсил новый и весьма увлекательный элемент праздника, когда заслуженный «доктор» «Званого обеда» мог диагностировать здоровье юбиляра - Зинаиды Семеновны Алексеевой», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что пятый юбилей Валентины Цоглиной – стал юбилейным не только для неё, но и для организаторов юбилейных мероприятий, к которым присоединились новые друзья, ставшие постоянными партнерами замечательного праздника.

Заключительный июльский Званый обед был посвящен 85-летию Анастасии Елагиной, и в гости к «виновнице торжества» пришли не только близкие подруги, но и юбиляры всех Званых обедов проекта. Развлекательную программу подготовили и провели бессменные партнеры юбилейных торжеств – вокальная группа хорового коллектива «С песней по жизни» под руководством Заслуженного работника культуры России Маргариты Михайловой.

Для Анастасии Елагиной звучали поздравительные стихотворения, пожелания здоровья, добра и благополучия, любимые песни, разыгрывались шуточные сценки. «Добавили хорошего настроения имениннице и подарки, среди которых были шикарный букет от генерального директора ООО «Псковцвет» Романа Закаряна и уютный теплый плед от коллектива сотрудников Группы Компаний «Луг», – сообщили в Псковском Красном Кресте.

Не остались без внимания и юбиляры прошедших Званых обедов. Председатель Псковского Красного Креста Петр Василевский вручил им букеты цветов и коллажи из фотографий, сделанных во время проведения праздничных мероприятий. Кроме того, цветы, поздравительные письма и небольшие подарки от Красного Креста получили трое пожилых людей, которые отметили юбилеи с мая по июнь 2018 года, но по различным причинам не стали героями Званых обедов.

В конце мероприятия Пётр Василевский искренне поблагодарил артистов - геронтоволонтеров за их самоотверженную помощь в проведении юбилейных торжеств и всех партнеров за помощь в организации Званых обедов. Среди них директор сети магазинов «Мир цветов» Расим Мамедов, руководитель дополнительного офиса «Псков» кредитного потребительского кооператива «Юнион Финанс» Андрей Андрушко и генеральный директор ООО «СевЗапИнвест» Николай Загоруй.

Пожилые люди, в свою очередь, выразили сердечную признательность Псковскому Красному Кресту за предоставленную возможность вырваться из рутины будничных дней, забыть о недомоганиях и одиночестве, пообщаться с ровесниками.

Как напомнили в пресс-службе, Званые обеды проводились в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.