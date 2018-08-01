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Общество

На обучение в загородный центр отправились первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН России

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России набора 2018 года отправились в загородный учебный центр для специального первоначального обучения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения, в течение августа в загородном учебном центре Академии вчерашним школьникам предстоит познакомиться со строевой и огневой подготовкой, специальными средствами, применяемыми при выполнении служебных задач, а также научиться беспрекословно выполнять приказы командиров.

Еще до отъезда в загородный учебный центр курсанты научились подшивать подворотнички на форменной одежде, которую подгоняли согласно ростовкам. «Теперь им предстоит узнать, как заправлять кровать по уставным требованиям и соблюдать внутренний порядок в соответствии с санитарно-бытовыми требованиями совместного размещения в общежитии казарменного типа», – рассказали в пресс-службе.

Сегодня первокурсников познакомят с распорядком дня, а завтрашнее утро для них начнется с первой физической зарядки, включающей в себя кросс и упражнения на силовую выносливость.

В течение августа на практических занятиях  курсанты будут постигать основы огневой подготовки и доврачебной помощи; примут участие в военно-патриотическом марафоне «Служу России!», спортивных состязаниях, тренингах, конкурсах стенной печати и выпуске «Курсантских вестников».

Для первокурсников будут организованы тематические встречи и лекции с ветеранами образовательной организации, представителями УМВД России по Псковской области и духовенства.

Отмечается, что у курсантов набора 2018 года, приехавших на обучение в Псковский филиал академии из самых отдаленных регионов России, появится возможность познакомиться с Псковом: по воскресным дням для них будут организованы экскурсии по местам боевой исторической славы и гордости горожан.

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