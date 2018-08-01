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Общество

Более 17 попыток незаконного ввоза продукции пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в июле

Более 17 попыток незаконного ввоза на территорию Российской Федерации грузов и товаров без необходимых товарно-сопроводительных документов на перемещаемую продукцию пресекли в общей сложности в июле сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, среди выявленного товара – лом цветного и черного металлов, различные дикоросы, мясная и спиртосодержащая продукция, которую перевозили без соответствующих товарно-сопроводительных накладных.

Помимо этого, в ряде случаев у водителей транспортных средств отсутствовали фитосанитарные сертификаты на перевозимый груз, были нарушены условия его транспортировки, а, следовательно, не было гарантий его качества и безопасности.

Общий вес задержанной продукции превысил 46 тонн, а предварительная оценочная стоимость составила более 3,5 млн рублей.

Отмечается, что груз и водители автомобилей в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы соответствующим  государственным контрольным органам для проведения дальнейших процессуальных мероприятий и принятия правового решения.

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