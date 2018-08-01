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Общество

Без вести пропавшего пожилого великолучанина разыскивает полиция

Сотрудники  ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают пропавшего без вести  Владимира Уткина, 1953 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля 2017 года и до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11 часов возле драмтеатра.

Ему на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые и светло-русые. Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении  Владимира Уткина, просят  обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94  или  02.

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