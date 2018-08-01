Без вести пропавшего пожилого великолучанина разыскивает полиция

19:58, 01 августа 2018, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают пропавшего без вести Владимира Уткина, 1953 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля 2017 года и до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11 часов возле драмтеатра.

Ему на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые и светло-русые. Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.