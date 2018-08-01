Жильцам домов на Красногвардейской улице Пскова напомнили о пожарной безопасности

20:15, 01 августа 2018, ПАИ

1 августа сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову провел дополнительную работу по разъяснению требований пожарной безопасности среди жителей по улице Красногвардейской Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

В ходе работы осуществлены беседы с населением по мерам пожарной безопасности, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки по правилам соблюдения пожарной безопасности в летний период, правилам эксплуатации электрооборудования, а также по действиям населения в случае получения сигналов гражданской обороны и действиям при обнаружении пожара.

Населению напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.