Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны обезвредили в Островском районе
1 августа в 09:20 в деревне Дуловка Волковской волости в Островском районе был обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области. Для обезвреживания привлекалась группа поисково-спасательного отряда города Пскова в составе 2 человек и 1 единицы техники.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.