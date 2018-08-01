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Общество

До +29 ожидается 2 августа в Псковской области

2 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +10 до +15 градусов, днем – от +24 до +29.

Ожидается ветер южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – высокое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

В Пскове 2 августа температура ночью составит от +12 до +14, днем – от +27 до +29. Прогнозируется ветер южных направлений – ночью слабый, днем умеренный, также ожидается переменная облачность и без осадков.

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