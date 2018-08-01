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Общество

Пскович в составе сборной команды Армии России стал Чемпионом мира среди военнослужащих по велоспорту

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Тимофей Шерстнёв в составе сборной команды Армии России стал Чемпионом мира среди военнослужащих по велоспорту в командной гонке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе спортивного учреждения, успех пришел проходящему первый год срочную службу в Краснодарском крае Тимофею Шерстнёву в Нидерландах. В тройке, позади команды России, – Австрия и Израиль. 

Также на чемпионате среди ВС участвует еще один представитель псковского Центра спортивной подготовки Константин Некрасов.

Отмечается, что соревнования продлятся всю неделю. Тренирует спортсменов Александр Филиппов. Ранее другой его подопечный Михаил Чирухин в Ульяновске стал победителем горной гонке на Первенстве России до 18 лет, обеспечив себе путевку на молодежное Первенство мира, которое пройдет в Альпах. К старту вместе с другими сборниками он готовится в горах Армении.

Еще один подопечный Александра Филиппова, заслуженный мастер спорта России, спортсмен-сурдолимпиец Иван Макаров отправляет сегодня в Самару, где примет участие в открытой всероссийской гонке, которая будет заключительным этапом подготовки к Чемпионату России в Уфе, который пройдет в середине августа.

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