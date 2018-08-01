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Общество

45 осужденных причастились в ходе литургии в храме поселка Идрица Себежского района

В Храме Анастасии Узорешительницы, находящейся на территории исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области в поселке Идрица Себежского района, прошла божественная литургия с причащением осужденных. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, богослужение проводили священнослужители отец Владимир и отец Виталий.

На православной службе присутствовало 45 осужденных, среди которых были и те, кто раньше не сталкивался с подобными традициями.

«На литургию осужденные всегда идут охотно, не только чтобы помолиться перед иконами, но и пообщаться с представителями русской православной церкви», – рассказали в пресс-службе.

Администрация учреждения постоянно взаимодействует с храмом в поселке Идрица Себежского района, так как данная форма сотрудничества является одним из эффективных методов исправления осужденных, добавили в ведомстве.

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