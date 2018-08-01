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Общество

6 человек погибло в водоемах Псковской области с начала июня

6 человек, в том числе и детей, погибло в водоемах Псковской области с начала июня 2018 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Основная причина гибели на воде случается во время купания в местах неорганизованного отдыха граждан либо в состоянии алкогольного опьянения. ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» призывает граждан быть внимательными во время отдыха на водных объектах, не купаться в незнакомых местах и в водоемах, не предназначенных для купания. «В полной мере соблюдайте меры безопасности, это поможет Вам сберечь жизнь и здоровье», – отметили в ведомстве.

Сотрудники ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» рекомендуют как можно раньше научить своего ребенка плавать – это полезный навык и одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде.

«Не позволяйте детям, находясь в воде, играть в игры, связанные с нырянием и захватами. А также пресекайте шалости, связанные с имитацией утопления и ложными криками о помощи. Никогда не поручайте старшим детям следить за младшими, тем более при купании. Безопасность ребенка – это обязанность родителя, не перекладывайте груз ответственности на старших братьев и сестер. Когда ребенок находится в воде, не упускайте его из виду ни на минуту! Безопасность на воде – это дело каждого! Если вы стали свидетелем того, как дети купаются или гуляют вблизи водоема без взрослых, не оставайтесь равнодушным. Сделайте замечание, поинтересуйтесь, где их родители, по возможности свяжитесь с ними по телефону. Когда речь идет о жизни ребенка, нельзя оставаться в стороне!», – рассказали в пресс-службе.

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