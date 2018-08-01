0
22:53
Принимаются заявки на участие в аукционе на право пользования рыбоводным участком на реке Шелонь
22:23
Девять 85-летних псковичей встретились под знаком Красного Креста
21:42
На обучение в загородный центр отправились первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН России
19:37
По поручению Михаила Ведерникова составлен график расчетов с сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»
18:10
Более 22 млн рублей выделены на закупку приборов, аппаратуры и демонстрационных устройств для новой школы в Дно
17:59
Движение транспорта будет ограничено в Пскове 2 августа
17:56
Дегустацию здоровой еды и напитков организует компания Olimpfood на Медовом фестивале
Еще новости
Общество

Сотрудникам СИЗО-1 провели экскурсию по историческим местам Пскова

В рамках взаимодействия Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и следственного изолятора № 1 УФСИН России по Псковской области была организована экскурсия для сотрудников и членов их семей по архитектурному ансамблю Псковского Крома, включая посещение Приказных палат.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, экскурсанты, как и большинство жителей города, были знакомы с исторической ценностью осматриваемых объектов. Но, к примеру, мало кто знал о том, что каменное здание Приказной палаты (избы) было построено в 17 веке взамен деревянного сооружения, пострадавшего при пожаре и дошло до наших дней с минимальными изменениями.

Главной особенностью экскурсии стала неспешная прогулка по внутренней территории Псковского Крома. «Живописная природа, тишина и покой в сердце города – лучший отдых после городской суеты, пробок и тяжелых трудовых будней. После окончания экскурсии все без исключения сошлись во мнении, что проведение подобных мероприятий, безусловно, благотворно влияет на расширение кругозора, членов их семей и сплачивает коллектив», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в дальнейшем подобные мероприятия помогают сотрудникам быстрее находить выходы из сложившихся неблагоприятных и конфликтных ситуаций, принимать грамотные и нестандартные решения, проявлять творческую инициативу и мотивируют их к самообразованию.

«Данное мероприятие благотворно сказывается на качестве проведения воспитательной работы с личным составом и укрепляет профессиональный потенциал кадрового звена. Особую благодарность в организации мероприятия коллектив СИЗО-1 выражает сотрудникам Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника», - сказал заместитель начальника СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Павел Михайлов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Принимаются заявки на участие в аукционе на право пользования рыбоводным участком на реке Шелонь
01 августа 2018
Принимаются заявки на участие в аукционе на право пользования рыбоводным участком на реке Шелонь
Девять 85-летних псковичей встретились под знаком Красного Креста
01 августа 2018
Девять 85-летних псковичей встретились под знаком Красного Креста
На обучение в загородный центр отправились первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН России
01 августа 2018
На обучение в загородный центр отправились первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН России
По поручению Михаила Ведерникова составлен график расчетов с сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»
01 августа 2018
По поручению Михаила Ведерникова составлен график расчетов с сотрудниками «Псковпассажиравтотранса»
Более 22 млн рублей выделены на закупку приборов, аппаратуры и демонстрационных устройств для новой школы в Дно
01 августа 2018
Более 22 млн рублей выделены на закупку приборов, аппаратуры и демонстрационных устройств для новой школы в Дно 1
Движение транспорта будет ограничено в Пскове 2 августа
01 августа 2018
Движение транспорта будет ограничено в Пскове 2 августа
Дегустацию здоровой еды и напитков организует компания Olimpfood на Медовом фестивале
01 августа 2018
Дегустацию здоровой еды и напитков организует компания Olimpfood на Медовом фестивале
Праздничные мероприятия пройдут в Пскове в День ВДВ
01 августа 2018
Праздничные мероприятия пройдут в Пскове в День ВДВ

Идет загрузка...