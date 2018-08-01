Легковой автомобиль попал в аварию в Стругокрасненском районе

22:28, 01 августа 2018, ПАИ

1 августа в 9:25 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 2 километре автодороги Струги Красные – Творожково в Стругокрасненском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Отмечается, что в ДТП попал один легковой автомобиль. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Для ликвидации ДТП привлекалась 3 человека и 1 единица техники. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.