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Общество

Легковой автомобиль попал в аварию в Стругокрасненском районе

1 августа в 9:25 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 2 километре автодороги Струги Красные – Творожково в Стругокрасненском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Отмечается, что в ДТП попал один легковой автомобиль. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Для ликвидации ДТП привлекалась 3 человека и 1 единица техники. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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