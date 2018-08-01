Около 400 тысяч рублей взыскали порховские приставы у неплательщиков алиментов за полгода

22:02, 01 августа 2018, ПАИ

Около 400 тыс. рублей взыскали приставы ОСП Порховского района у неплательщиков алиментов в 1 полугодии 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области. Отмечается, что судебные приставы приняли участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних, на которой были озвучены результаты работы отдела судебных приставов Порховского района по взысканию алиментных платежей за 1 полугодие 2018 года.

В ходе заседания комиссии начальник отдела ОСП Порховского района Станислав Кузнецов отметил, что также сейчас на исполнении в отделе находится 105 исполнительных производств по алиментным обязательствам.

В отношении 13 должников Порховского района были заведены розыскные дела. 5 должников по алиментам привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, 6 - к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ.

В рамках рабочей встречи судебными приставами была достигнута договоренность о взаимодействии с контролирующими организациями района, входящими в структуру комиссии по делам несовершеннолетних с целью выявления должников по алиментным обязательствам и привлечению их к административной и уголовной ответственности.

Кроме того, был поднят вопрос о необходимости выявления «фиктивных» должников по алиментам, использующих законодательство РФ с целью ухода от выплат других видов обязательств. «То есть, когда и мама и папа ребенка после развода продолжают жить вместе, решением суда с одного из супругов взыскиваются алименты, а второй супруг не работает и фактически является получателем только алиментов с целью избежать оплаты задолженности по имеющимся кредитным и иным платежам», – пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что 2018 год объявлен годом обеспечения защиты нарушенных социальных прав и защиты интересов взыскателей по алиментным платежам. В связи с вышеизложенным, отделы судебных приставов Управления ФССП России по Псковской области в усиленном режиме применяют к должникам меры принудительного исполнения, для понуждения должников к выплате алиментных обязательств.