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Общество

Facebook и Instagram ввели функцию контроля за потраченным на соцсети временем

Соцсети Facebook и Instagram создали новые инструменты, которые позволят пользователям узнавать о проведенном платформах количестве времени, а также контролировать его. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление представителей социальных сетей.

«Мы хотим, чтобы пользователи могли контролировать проведенное в соцсетях время, и оно было бы наполнено позитивом и вдохновением», — сообщается в совместном заявлении представителей Амита Ренейдива и Дэвида Гинзберга. 

Отмечается, что теперь в настройках пользователи смогут увидеть, сколько в среднем времени они проводят в приложении на конкретном устройстве. В том числе у них будет возможность установить ежедневное напоминание, которое будет срабатывать при достижении обозначенного лимита.

Новые функции готовили при участии ученых, экспертов и организаций в области психического здоровья, пишет «Известия».

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