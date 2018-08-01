Facebook и Instagram ввели функцию контроля за потраченным на соцсети временем

22:10, 01 августа 2018, ПАИ

Соцсети Facebook и Instagram создали новые инструменты, которые позволят пользователям узнавать о проведенном платформах количестве времени, а также контролировать его. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление представителей социальных сетей.

«Мы хотим, чтобы пользователи могли контролировать проведенное в соцсетях время, и оно было бы наполнено позитивом и вдохновением», — сообщается в совместном заявлении представителей Амита Ренейдива и Дэвида Гинзберга.

Отмечается, что теперь в настройках пользователи смогут увидеть, сколько в среднем времени они проводят в приложении на конкретном устройстве. В том числе у них будет возможность установить ежедневное напоминание, которое будет срабатывать при достижении обозначенного лимита.

Новые функции готовили при участии ученых, экспертов и организаций в области психического здоровья, пишет «Известия».