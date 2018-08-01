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Общество

Более 200 тысяч рублей от ежегодной аренды земельных участков будут поступать в бюджет Псковского района

1 августа Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям по лотам 1 и 3 провёл аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в Псковском районе для ведения личного подсобного хозяйства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете, по лотам 1 и 3 были поданы несколько заявок и по итогам аукциона выявлены победители. В результате проведённых торгов в бюджет муниципального образования «Псковский район» ежегодно будет поступать арендная плата за пользование земельными участками в размере 195 тыс. 423 рубля.

Отмечается, что по лотам 2 и 4 было подано по одной заявке, в связи с чем аукцион признан несостоявшимся и договоры аренды на земельные участки будут заключены с единственным участником. В бюджет муниципального образования «Псковский район» ежегодно будет поступать арендная плата за пользование данными земельными участками в размере  20 тыс. 700 рублей.

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