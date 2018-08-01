Принимаются заявки на участие в аукционе на право пользования рыбоводным участком на реке Шелонь

22:53, 01 августа 2018, ПАИ

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды сообщает о проведении Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству аукциона на право заключения договоров пользования рыбоводными участками, расположенными на водных объектах и (или) их частях на территории Псковской области для осуществления индустриальной и (или) пастбищной аквакультуры (рыбоводства).

Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете, аукцион является открытым и проводится в отношении участка акватории реки Шелонь в Дедовичском районе с координатами:

1. 57°31'1,56" N 30°00'31,68" E

2. 57°31'13,74" N 30°00'33,48" E

3. 57°31'14,52" N 30°00'21,06" E

4. 57°31'6,78" N 30°00'14,94" E

Документация об аукционе размещена на официальном сайте Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству www.sztufar.ru и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Заявки об участии в аукционе принимаются: с 9:00 1 августа 2018 г. до 16:45 (время московское) 31 августа 2018 г. (понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45 (время московское). Перерыв на обед с 13:00 до 13:45 по адресу 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, кор. 2, лит. А, каб. 209.

Заявки об участии в аукционе в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, принимаются на адрес электронной почты: gmvvbr@sztufar.ru или с использованием Единого портала государственных услуг (при наличии такой услуги). Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Адрес электронной почты: gmvvbr@sztufar.ru, info@sztufar.ru. Контактный телефон: (812) 498-64-26. Контактные лица: Иванов Григорий Олегович, Потребич Дмитрий Анатольевич.

Дата начала приема заявок: 9:00 «01» августа 2018 г. Дата окончания приема заявок: 16:45 «31» августа 2018 г.

Аукцион проводится 6 сентября 2018 г. с 11:00 (время московское) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, кор. 2, лит. А, актовый зал.