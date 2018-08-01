Перерасчет страховых пенсий пенсионеров, работавших в 2017 году, провел Пенсионный фонд

22:52, 01 августа 2018, ПАИ

Пенсионный фонд России провел перерасчет страховых пенсий, работавших в 2017 году, пенсионеров. Как пишет «Российская газета», он коснулся всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2017 году работодатели уплачивали страховые взносы. Как сообщили изданию в Пенсионном фонде, прибавка рассчитывается индивидуально и зависит от размера заработной платы пенсионера.

«Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, и составляет 235,74 рубля» – приводит газета заявление ПФР.

Отмечается, что в августе 2017 года Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий 11,8 млн пенсионеров, работавших в 2016 году. Тогда средний размер прибавки составил 169 рублей.

Как пишет издание, пенсии неработающих пенсионеров ежегодно индексируется на определённый процент, зависящий от общей годовой инфляции. В 2018 году она составила 3,7 процента при инфляции в 2017 году в 2,5 процента. В следующем году индексация планируется с 1 января на 7,05 процента, подтвердили в Пенсионном фонде России.