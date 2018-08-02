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Общество

Новую спортплощадку организуют в Кунье в рамках проекта «Городская среда»

Баскетбольно-волейбольная площадка будет создана во дворе домов №№18, 20 и 22 по улице Полевой в поселке Кунья. Территория благоустраивается в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Также в настоящее время заключены контракты на ремонт дворов на улицах Советской, 27А и Полевой, 16. Что касается первого адреса, то там уложат новый асфальт, установят скамейки, сушилки для белья и урны. Во втором дворе тоже будет обновлено дорожное покрытие.

В поселке Пушкинские Горы во дворе домов №30-32 по улице Ленина строится парковка и завершается установка детской площадки. На улице Лермонтова идет замена тротуара. А в парке «Лукоморье» появилось новое освещение.

Об уличном освещении в рамках партпроекта позаботились и в двух деревнях Псковского района - Писковичах и Тямше. Сейчас благоустраиваются дворы в деревнях Родина, Неелово, Череха и Соловьи.

В поселке Дедовичи у дома №1 по улице Октябрьской в скором времени заменят ливневую канализацию, уложат новый асфальт, отремонтируют площадки перед подъездами и оборудуют игровую зону для детей. Кроме того, продолжится ремонт пешеходной дорожки по улице Бундзена.

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