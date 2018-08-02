0
13:38
Михаил Ведерников: Псковские десантники показывают высокий профессионализм и на «отлично» выполняют самые сложные задачи руководства страны
13:17
Артур Таймазов: Десантники – люди, на которых держится опора России
12:40
Михаил Ведерников поздравил псковскую «крылатую пехоту» и пожелал победы в «Десантном взводе»
11:31
Начался ПАИ-live с Екатериной Суворовой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:28
Александр Котов: «Крылатая пехота» стала символом мужества, доблести и беззаветной преданности Отечеству
10:49
Иван Цецерский: Для Пскова иметь лучшее воинское подразделение страны – это гордость!
10:17
Самые опасные места для купания назовет гость ПАИ-live в 11:30
Еще новости
Общество

Алкоголь могут начать продавать в Интернете с 2019 года

Министерство финансов завершило разработку законопроекта о легализации продаж спиртного в интернете с 2019 года. Первый вице-президент, министр финансов Антон Силуанов внес документ в правительство на одобрение, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что со следующего года в Интернете могут разрешить продавать пиво, пивные напитки, сидр, медовуху, отечественные тихие и игристые вина с защищенным географическим названием и защищенным наименованием места происхождения. При этом торговлю спиртным в Сети предлагается осуществлять лишь в зоне egais.ru, а в лицензии компании указывать доменное имя магазина в интернете.

Антон Силуанов подчеркнул, что законопроект согласовали Минпромторг, Минкомсвязи, Минсельхоз и ФНС. С Минздравом и Роспотребнадзором Минфин подписал протоколы разногласий. Ведомства указали, что законопроект противоречит госполитике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников: Псковские десантники показывают высокий профессионализм и на «отлично» выполняют самые сложные задачи руководства страны
02 августа 2018
Михаил Ведерников: Псковские десантники показывают высокий профессионализм и на «отлично» выполняют самые сложные задачи руководства страны
Артур Таймазов: Десантники – люди, на которых держится опора России
02 августа 2018
Артур Таймазов: Десантники – люди, на которых держится опора России
Михаил Ведерников поздравил псковскую «крылатую пехоту» и пожелал победы в «Десантном взводе»
02 августа 2018
Михаил Ведерников поздравил псковскую «крылатую пехоту» и пожелал победы в «Десантном взводе»
Начался ПАИ-live с Екатериной Суворовой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
02 августа 2018
Начался ПАИ-live с Екатериной Суворовой (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Александр Котов: «Крылатая пехота» стала символом мужества, доблести и беззаветной преданности Отечеству
02 августа 2018
Александр Котов: «Крылатая пехота» стала символом мужества, доблести и беззаветной преданности Отечеству
Иван Цецерский: Для Пскова иметь лучшее воинское подразделение страны – это гордость!
02 августа 2018
Иван Цецерский: Для Пскова иметь лучшее воинское подразделение страны – это гордость! 1
Самые опасные места для купания назовет гость ПАИ-live в 11:30
02 августа 2018
Самые опасные места для купания назовет гость ПАИ-live в 11:30
День ВДВ отмечается в России
02 августа 2018
День ВДВ отмечается в России 1

Идет загрузка...