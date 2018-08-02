Алкоголь могут начать продавать в Интернете с 2019 года

09:47, 02 августа 2018, ПАИ

Министерство финансов завершило разработку законопроекта о легализации продаж спиртного в интернете с 2019 года. Первый вице-президент, министр финансов Антон Силуанов внес документ в правительство на одобрение, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что со следующего года в Интернете могут разрешить продавать пиво, пивные напитки, сидр, медовуху, отечественные тихие и игристые вина с защищенным географическим названием и защищенным наименованием места происхождения. При этом торговлю спиртным в Сети предлагается осуществлять лишь в зоне egais.ru, а в лицензии компании указывать доменное имя магазина в интернете.

Антон Силуанов подчеркнул, что законопроект согласовали Минпромторг, Минкомсвязи, Минсельхоз и ФНС. С Минздравом и Роспотребнадзором Минфин подписал протоколы разногласий. Ведомства указали, что законопроект противоречит госполитике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем.