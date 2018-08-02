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Общество

Военные пенсионеры снова могут бесплатно ездить в санатории

Военным пенсионерам вернули бесплатный проезд в санатории, который был монетизирован в 2005 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Воспользоваться льготой могут офицеры запаса и в отставке, мичманы и прапорщики, прослужившие более 20 лет. При этом генералы и адмиралы получили право на проезд в бизнес-классе в самолетах или вагонах СВ, другие офицеры могут путешествовать в купе или экономклассе.

Воспользоваться этим правом военные пенсионеры и их семьи могут один раз в год. Билеты можно получить в военкоматах по месту учета. 

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