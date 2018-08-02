Самые опасные места для купания назовет гость ПАИ-live в 11:30

10:17, 02 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 2 августа, в 11:30 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова.

В самом разгаре купальный сезон. Синоптики прогнозируют устойчивую жару еще долго, и очень многие жители региона проводят свободное время на реках и озерах. Насколько безопасно проходит сезон, где самые подходящие места для купания, где, наоборот, лучше не плавать, что делать, если на ваших глазах начинает тонуть человек, и какие пляжи предпочитают сами сотрудники МЧС - об этом расскажет гость прямого эфира.

Свои вопросы Екатерине Суворовой можно оставить на странице ПАИ-live.