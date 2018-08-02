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Общество

Методички по строительству велодорожек разработал Минтранс

Министерство транспорта подготовило методические рекомендации по развитию сети велодорожек в городах. Рекомендации предназначены для региональных властей, сообщает газета «Известия».

Минтранс предлагает создавать веломаршруты городского, районного и местного значения, при проектировании которых нужно учитывать интенсивность движения. При этом рекомендовано предусмотреть велопарковки и  возможность перевозки велосипедов на общественном транспорте.

В методичках отмечается, что увеличение числа передвигающихся на велосипедах людей позволит разгрузить дороги, повысить доступность территорий и снизить затраты на здравоохранение.

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