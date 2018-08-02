Методички по строительству велодорожек разработал Минтранс
Министерство транспорта подготовило методические рекомендации по развитию сети велодорожек в городах. Рекомендации предназначены для региональных властей, сообщает газета «Известия».
Минтранс предлагает создавать веломаршруты городского, районного и местного значения, при проектировании которых нужно учитывать интенсивность движения. При этом рекомендовано предусмотреть велопарковки и возможность перевозки велосипедов на общественном транспорте.
В методичках отмечается, что увеличение числа передвигающихся на велосипедах людей позволит разгрузить дороги, повысить доступность территорий и снизить затраты на здравоохранение.