Методички по строительству велодорожек разработал Минтранс

10:22, 02 августа 2018, ПАИ

Министерство транспорта подготовило методические рекомендации по развитию сети велодорожек в городах. Рекомендации предназначены для региональных властей, сообщает газета «Известия».

Минтранс предлагает создавать веломаршруты городского, районного и местного значения, при проектировании которых нужно учитывать интенсивность движения. При этом рекомендовано предусмотреть велопарковки и возможность перевозки велосипедов на общественном транспорте.

В методичках отмечается, что увеличение числа передвигающихся на велосипедах людей позволит разгрузить дороги, повысить доступность территорий и снизить затраты на здравоохранение.