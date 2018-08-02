Власти Псковской области поздравили псковских десантников с 88-летием образования ВДВ России

10:39, 02 августа 2018, ПАИ

Власти Псковской области поздравили псковских десантников с 88-летием образования Воздушно-десантных войск России. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 2 августа, на торжественном митинге на Площади Героев-десантников вице-губернатор Псковской области Николай Цветков от имени администрации региона и врио губернатора Михаила Ведерникова поблагодарил военнослужащих ВДВ за «сложный ратный труд на благо Родины».

«Воздушно-десантные войска с честью выполняют свой воинский долг. Наш край испокон веков славится воинскими традициями, а народная память хранит подвиги военнослужащих», - напомнил он. «Счастья и благополучия! Слава ВДВ!» - сказал Николай Цветков.