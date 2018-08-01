Спектакль «Дыня» представит на театральном фестивале в Петрозаводске псковская мастерская «Гвозди»

10:43, 02 августа 2018, ПАИ

Старшая группа театральной мастерской «Гвозди» начнёт новый театральный сезон поездкой в Петрозаводск на фестиваль театра для подростков «Лифт». Псковичи представят там спектакль «Дыня», участие в котором принимают и воспитанники мастерской, и их родители, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Младшая группа мастерской «Гвозди» 13 октября в 16:00 представит спектакль-прогулку «Играем на Лире». Материалом для постановки стали произведения «короля лимериков» Эдварда Лира и стихи, сочиненные самими юными участниками театральной мастерской.

Регулярные занятия в театральной мастерской «Гвозди» возобновятся с начала октября. Поскольку группы в основном укомплектованы, конкурс на поступление в этом году проводиться не будет. Желающим попробовать свои силы на сцене педагоги детской театральной мастерской предлагают пройти краткосрочные (недельные) курсы в августе. С 6 августа начнутся занятия по сценической речи, с 13 августа – актёрское мастерство. А для желающих продолжить занятия на постоянной основе в течение учебного года вопрос о зачислении в детскую театральную мастерскую «Гвозди» будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Задать вопросы и записаться на курсы можно по телефонам +7 911 395-77-63, +7 953 233 08 63.