0
13:26
Опубликована программа фестиваля «Железный град»-2018
11:40
Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова
23:00
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
15:13
Режиссер спектакля «Ревизор»: Есть желание ощутить это очень сегодняшней, злободневной, сиюминутной историей
14:12
Михаил Ведерников рекомендовал Великим Лукам не конкурировать с Псковом в плане туризма, а найти что-то своё
09:04
Гоша Куценко и Михаил Ведерников побывали на экскурсии в Кремле (ВИДЕО)
17:07
Гоша Куценко заявил о готовности проехать с выступлениями по районам Псковской области
Еще новости
Культура

Спектакль «Дыня» представит на театральном фестивале в Петрозаводске псковская мастерская «Гвозди»

Старшая группа театральной мастерской «Гвозди» начнёт новый театральный сезон  поездкой в Петрозаводск на фестиваль театра для подростков «Лифт». Псковичи представят там спектакль «Дыня», участие в котором принимают и воспитанники мастерской, и их родители, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Младшая группа мастерской «Гвозди» 13 октября в 16:00 представит спектакль-прогулку «Играем на Лире». Материалом для постановки стали произведения «короля лимериков» Эдварда Лира и стихи, сочиненные самими юными участниками театральной мастерской.

Регулярные занятия в театральной мастерской «Гвозди» возобновятся с начала октября. Поскольку группы в основном укомплектованы, конкурс на поступление в этом году проводиться не будет. Желающим попробовать свои силы на сцене педагоги детской театральной мастерской предлагают пройти краткосрочные (недельные) курсы в августе. С 6 августа начнутся занятия по сценической речи, с 13 августа – актёрское мастерство.   А для желающих продолжить занятия на постоянной основе в течение учебного года вопрос о зачислении в детскую театральную мастерскую «Гвозди» будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Задать вопросы и записаться на курсы можно по телефонам +7 911 395-77-63, +7 953 233 08 63. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Опубликована программа фестиваля «Железный град»-2018
01 августа 2018
Опубликована программа фестиваля «Железный град»-2018
Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова
01 августа 2018
Псковские клады и археологическая коллекция будут выставлены во Дворе Постникова
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
31 июля 2018
Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова
Михаил Ведерников рекомендовал Великим Лукам не конкурировать с Псковом в плане туризма, а найти что-то своё
30 июля 2018
Михаил Ведерников рекомендовал Великим Лукам не конкурировать с Псковом в плане туризма, а найти что-то своё 1
Гоша Куценко и Михаил Ведерников побывали на экскурсии в Кремле (ВИДЕО)
29 июля 2018
Гоша Куценко и Михаил Ведерников побывали на экскурсии в Кремле (ВИДЕО) 2
Гоша Куценко заявил о готовности проехать с выступлениями по районам Псковской области
28 июля 2018
Гоша Куценко заявил о готовности проехать с выступлениями по районам Псковской области
Благотворительный концерт Гоши Куценко (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июля 2018
Благотворительный концерт Гоши Куценко (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Театральная мастерская «Гвозди» приглашает детей и взрослых на курсы сценической речи и актерского мастерства
27 июля 2018
Театральная мастерская «Гвозди» приглашает детей и взрослых на курсы сценической речи и актерского мастерства 1

Идет загрузка...