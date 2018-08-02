Командир 76-й дивизии ВДВ Игорь Каплий: Бывших десантников не бывает!

10:45, 02 августа 2018, ПАИ

Командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии Игорь Каплий поздравил ветеранов, сослуживцев и псковичей с Днем ВДВ. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с торжественного митинга, который проходит сегодня, 2 августа, на площади Героев-десантников в Пскове.

«Хочется сказать особые слова благодарности ветеранам, ведь те традиции, которые они заложили в годы Великой Отечественной войны, живут и сегодня», - сказал Игорь Каплий.

«Наши войска - единая, крепкая, надежная семья, и бывших десантников не бывает. Мы гордимся своими войсками, мы готовы на выполнение любых задач на благо Родины. Спасибо вам за службу! Слава ВДВ!» - добавил он.

Как сообщает корреспондент ПАИ, Игорь Каплий вручил медали Суворова Евгению Бушуеву и Юрию Терентьеву. Кроме того, медаль Жукова из рук комдива получил Роман Мищенко.