Активисты ОНФ добиваются принятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения у площади Победы в Пскове

15:40, 02 августа 2018, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области добиваются принятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения на участке улицы Советской, прилегающей к площади Победы в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Ранее в региональное отделение ОНФ поступило обращение граждан, которые сообщили, что данный участок дороги после проведения на нем дорожных работ и реконструкции пешеходной зоны является опасным как для пешеходов, так и для водителей. На данном месте расположен пешеходный переход, который не обозначен ни «зеброй», ни дорожным знаком. При этом с противоположной стороны знак «Пешеходный переход» установлен.

Общественники выехали на место, произвели фотофиксацию обозначенного участка. «В этом месте идет небольшое закругление дороги и пешеходный переход. При этом из-за ремонта прилегающей пешеходной зоны демонтирован знак «Пешеходный переход», а с противоположной стороны такой знак есть. Люди переходят дорогу, подвергая себя опасности, ведь водители движущегося по улице Советской транспорта при отсутствии знака не обязаны пропускать пешеходов. Несмотря на то, что работы на дорожном полотне данного участка, прилегающего к площади Победы, завершены, там до настоящего времени не нанесена дорожная разметка «зебра». Одновременно перед въездом на площадь Победы со стороны улицы Советской отсутствует знак «Круговое движение» и связанные с ним знаки приоритета. Учитывая, что данный участок городского движения имеет плотный пешеходный и автомобильный трафик, сложившаяся ситуация может повлиять на увеличение количества ДТП», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Псковской области Олег Мыслевич.

По результатам рейда общественники направили в администрацию муниципалитета обращение с просьбой организовать работы по приведению организации движения на перекрестке в нормативное состояние, установке временных знаков и нанесению временной разметки, а по окончании ремонта данного участка – проведению всего перечня определенных нормативными актами разметочных работ. После получения из администрации Пскова формального ответа общественники обратились в прокуратуру города с просьбой принять меры прокурорского реагирования по факту бездействия администрации Пскова.

Общественники намерены добиться принятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения в месте пересечения улице Советской, улице Кузнецкой и площади Победы в соответствии с действующими нормативами.