Иван Цецерский: Для Пскова иметь лучшее воинское подразделение страны – это гордость!

10:49, 02 августа 2018, ПАИ

«Для нашего Пскова – города воинской славы - иметь лучшее воинское соединение - это гордость!» - заявил глава Пскова Иван Цецерский. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с торжественного митинга, который проходит сегодня, 2 августа, на площади Героев-десантников в Пскове.

«Псковичи знают, что в безопасности. Мы спим спокойно, зная, что вы надежные и стойкие десантники. У вас нет невыполнимых задач. Спасибо за выполнение воинского долга, за ратные подвиги. Мы склоняем голову перед всеми павшими, низкий поклон родителям, которые воспитали таких сынов», - обратился Иван Цецерский к командованию, военнослужащим и ветеранам 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии.

Глава города пожелал десантникам «благополучия и мягкой посадки», после чего вручил комдиву Игорю Каплию приветственный адрес от городских властей и вечевой колокол, который сделали псковские кузнецы. Также он наградил грамотами ветеранов дивизии Владимира Воробьева и Юрия Соседова.