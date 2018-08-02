Вычистить пожарные водоёмы обязал суд власти Новосокольников

10:52, 02 августа 2018, ПАИ

Отсутствие свободного подъезда для пожарных машин к двум пожарным водоёмам в Новосокольниках обнаружила в ходе проверки прокуратура Новосоколльнического района. Также было установлено, что два пожарных водоема требуют очистки, а один из них – углубления, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Кроме того, прокуратура установила, что пожарный гидрант, предназначенный для обеспечения пожарной безопасности многоквартирного дома и двух образовательных организаций для детей, был перекрыт перильным ограждением, что препятствовало его проверке и использованию в случае необходимости тушения пожара.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации городского поселения «Новосокольники» об обязании устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности. Новосокольнический районный суд иск прокурора удовлетворил.

Местная администрация уже обеспечила доступ к пожарному гидранту, закончила работы по приведению в надлежащее состояние одного из пожарных водоемов, сейчас приводятся в соответствие с требованиями федерального законодательства остальные водоемы.