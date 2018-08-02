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Водитель ВАЗа, не в первый раз севший за руль пьяным, задержан в Палкино

Утром 1 августа в посёлке Палкино на  улице Островской полицейские остановили  автомобиль  ВАЗ-2106, которым управлял 45-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Там отметили, что мужчине грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ, поскольку ранее он уже был наказан за нетрезвую езду.

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