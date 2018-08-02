Водитель ВАЗа, не в первый раз севший за руль пьяным, задержан в Палкино

11:43, 02 августа 2018, ПАИ

Утром 1 августа в посёлке Палкино на улице Островской полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2106, которым управлял 45-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Там отметили, что мужчине грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ, поскольку ранее он уже был наказан за нетрезвую езду.